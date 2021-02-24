За сутки коронавирус выявили в 38 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 285 человек. За сутки с 25 по 26 февраля медики выявили инфекцию в 38 городах и районах региона. Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в донской столице. Там пациентами с коронавирусом стали 111 человек. На втором месте по числу зараженных оказался Неклиновский район (14 человек), а на третьем - Таганрог и Азовский район (по 12 заболевших).Положительные тесты получили 10 жителей Зерноградского и девять - Батайского районов. В Донецке и Семикаракорском районе - по восемь, а в Матвеево-Курганском и Белокалитвинском - по семь. Борьбу с инфекцией начали по шесть жителей Новошахтинска, Новочеркасска, Каменского района, по пять - Егорлыкского, Октябрьского и города Батайска.В Гуково, Азове, Волгодонском, Мясниковском, Миллеровском, Сальском районах заразились по четыре человека. В Мартыновском, Цимлянском и Шахтах - по три.По два пациента с COVID-19 появилось на территории Морозовского, Константиновского, Тарасовского, Чертковского, Аксайского районов. Столько же инфицированных - в Кагальницком, Зимовниковском и Веселовском. В Каменске-Шахтинском, Зверево, Куйбышевском, Дубовском и Красносулинском районах вирус подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 72 464 дончан. Как сообщили в региональном правительстве, 3 095 из них не смогли побороть COVID-19.