За сутки коронавирус выявили в 44 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 304 случая инфицирования в 44 городах и районах. За сутки с 23 по 24 февраля наибольшее количество зараженных зафиксировали в Ростове (110 человек) и Батайске (14 человек). На третьем месте оказался Таганрог - там вирус подхватили 13 жителей.Диагноз подтвердился у 12 человек в Новочеркасске и 11 - в Неклиновском районе. На территории Азовского района и города Шахты пациентами с коронавирусом стали по 10 дончан, в Сальском - девять, в Мясниковском - восемь. В Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Семикаракорском выявили по семь инфицированных.Борьбу с COVID-19 начали шесть жителей Тацинского района и по пять - Багаевского, Красносулинского и Новошахтинска. В Гуково, Цимлянском, Шолоховском, Матвеево-Курганском районах заболели по четыре человека. В Орловском, Целинском, Константиновском, Милютинском, Октябрьском и Морозовском районах - по три. Аналогичная ситуация - в Кагальницком, Миллеровском, а также в Азове и Волгодонске.В Аксайском, Зерноградском, Мартыновском, Обливском и Егорлыкском районах выявили по два случая инфицирования. Меньше всего зараженных - в Пролетарском, Чертковском, Зимовниковском, Каменском, Песчанокопском, Верхнедонском, Заветинском, Веселовском районах и городе Донецке. В этих муниципалитетах вирус подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии COVID-19 обнаружили у 71 883 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, из них 3 061 пациент ковидных госпиталей скончался.