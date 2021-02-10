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За сутки медики выявили COVID-19 в 44 городах и районах Ростовской области

За сутки медики выявили COVID-19 в 44 городах и районах Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 345 человек. За сутки с 11 по 12 февраля инфекцию выявили в 44 муниципалитетах. Большинство новых зараженных (123 человека) - жители донской столицы.

В Таганроге диагноз подтвердился у 15 человек, а в Неклиновском районе - у 13. Пациентами с COVID-19 стали по 12 жителей Новочеркасска и Сальского районов. По 10 - в Белокалитвинском, Миллеровском и городе Азове. На территории Батайска, Новошахтинска, а также Зерноградского и Константиновского районов заболели по восемь дончан. В Егорлыкском, Азовском, Тацинском - по семь.

По шесть инфицированных появились в Тарасовском, Аксайском, Семикаракорском и Кагальницком районах. А в Багаевском, Мясниковском и Матвеево-Курганском - по пять. Борьбу с коронавирусом начали по четыре жителя Чертковского, Песчанокопского и Цимлянского районов. В Октябрьском, Зимовниковском, Пролетарском и городе Гуково заразились по три человека.

Положительные тесты получили по два человека в Родионово-Несветайском, Заветинском, Красносулинском, Морозовском и Милютинском районах. Аналогичная ситуация - в Зверево, Шахтах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском. В Боковском, Веселовском, Мартыновском и Ремонтненском районах зафиксировали наименьшее число новых заболевших. Там, как в Шолоховском и Волгодонском, вирус подхватили по одному человеку.

С начала пандемии инфекцию обнаружили у 68 007 дончан. По информации регионального правительства, 2 909 пациентов ковидных госпиталей не удалось спасти. Из них 25 скончались за прошедшие сутки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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