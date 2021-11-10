За сутки коронавирус подхватили жители всех городов и районов Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели жители всех городов и районов. По данным на 12 ноября, наибольшее число новых пациентов с COVID-19 выявили в донской столице (204 человека). В Таганроге, Шахтах и Волгодонске инфекцию подхватили по 31 человеку. В Аксайском районе и Азове - по 17.Диагноз подтвердился у 16 человек из Новошахтинска, 13 - из Новочеркасска и 12 - из Батайска. В Сальском районе и Гуково борьбу с вирусом начали по 11 человек. По 10 инфицированных зафиксировали в Красносулинском, Миллеровском и Егорлыкском районах. На территории Кашарского, Мясниковского и Белокалитвинского - по девять.Среди новых зараженных оказались по восемь жителей Каменского, Тарасовского, Азовского, Зерноградского, Кагальницкого и Неклиновского районов. Столько же человек заболели в Константиновском, Тацинском и городе Каменске-Шахтинском. В Орловском, Усть-Донецком, Зимовниковском, Семикаракорском, Ремонтненском и Зверево - по семь.Положительные результаты ПЦР-тестов получили по шесть человек из Милютинского и Куйбышевского районов. В Шолоховском, Целинском, Заветиниском, Родионово-Несветайском, Дубовском, Чертковском и Цимлянском - по пять. Немного меньше, по четыре пациента, появилось в Морозовском, Пролетарском, Октябрьском, Песчанокопском и городе Донецке.Также в числе заболевших - по трое жителей Мартыновского, Обливского, Веселовского, Багаевского, Матвеево-Курганского и Волгодонского районов. В Верхнедонском и Боковском - по двое. Муниципалитетом с наименьшим количеством инфицированных остается Советский район. Там за сутки диагноз подтвердился у одного человека.Всего за период пандемии коронавирус подхватили 163 843 человека. По информации регионального правительства, 8 080 из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.