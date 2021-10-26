За сутки коронавирусом заболели жители всех муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области коронавирус подхватили жители всех городов и районов. По данным на 28 октября, диагноз подтвердился у 618 человек. Из них 211 - ростовчане. На втором месте остается Таганрог (29 человек), а третье делят Шахты и Волгодонск (по 27 человек).На территории Новочеркасска заболел 21 человек. В Новошахтинске - 18, а в Каменске-Шахтинском - 16. Борьбу с инфекцией начали 15 азовчан и 10 батайчан. По девять зараженных выявили в Донецке и Гуково. В Аксайском и Азовском районах - по восемь, а в Константиновском, Чертковском, Морозовском, Верхнедонском и Зверево - по семь.В числе новых пациентов с COVID-19 оказались по шесть жителей Мартыновского, Тарасовского, Семикаракорского, Егорлыкского, Зерноградского, Цимлянского, Мясниковского районов. Аналогичная ситуация - в Миллеровском, Веселовском, Красносулинском и Матвеево-Курганском районах.Борьбу с вирусом начали по пять человек из Орловского, Родионово-Несветайского, Сальского, Кашарского, Милютинского, Заветинского, Багаевского, Шолоховского, Тацинского и Волгодонского районов. Столько же зараженных появились в Зимовниковском, Пролетарском, Обливском, Неклиновском, Кагальницком и Октябрьском.Положительные результаты ПЦР-тестов получили по четыре жителя Целинского, Песчанокопского, Каменского и Усть-Донецкого районов. В Куйбышевском и Ремонтненском - по три. На территории Боковского, Дубовского и Белокалитвинского районов заболели по два человека. В Советском инфекцию выявили только у одного.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 154 208 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех. Коронавирус забрал жизни 7 646 человек. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями.