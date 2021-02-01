За сутки коронавирус выявили в 45 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 366 человек на территории 45 городов и районов. Большинство новых инфицированных составляют жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 134 человек.В Батайске и Новошахтинске вирус подхватили по 13 человек, а в Таганроге и Сальском районе - по 12. В Неклиновском районе и Азове COVID-19 заболели по 11 жителей, в Гуково - 10, а в Шахтах - 9. По восемь человек начали борьбу с коронавирусом на территории Аксайского, Багаевского, Зерноградского районов и города Новочеркасска.В Красносулинском районе зафиксировали семь случаев заражения. В Каменске-Шахтинском, Азовском, Миллеровском и Семикаракорском - по шесть. Аналогичная ситуация и в Егорлыкском, Константиновском и Песчанокопском районах. Пациентами с COVID-19 стали пять жителей Обливского и по четыре человека на территории Цимлянского, Тарасовского, Матвеево-Курганского районов.По три инфицированных дончанина выявили в Тацинском, Шолоховском, Пролетарском, Ремонтненском, Верхнедонском районах и Волгодонске. Меньше всего зараженных оказалось в Зимовниковском (2), Кашарском (2), Октябрьском (2), Каменском (2), Целинском (2), Орловском (2) районах, Донецке (2), Зверево (1), Куйбышевском (1), Советском (1), Морозовском (1), Кагальницком (1), Усть-Донецком (1) районах.За период пандемии COVID-19 подхватили 64 803 человека, из которых 2 705 скончались от болезни. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.