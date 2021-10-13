За сутки COVID-19 заболели жители всех муниципалитетов Дона

В Ростовской области коронавирусом заразились жители всех городов и районов. По данным на 15 октября, большинство из них - ростовчане. В донской столице выявили 194 случая инфицирования COVID-19. В Волгодонске, Шахтах и Таганроге заболели по 19 человек, в Новочеркасске - 18, а в Новошахтинске - 17.Диагноз подтвердился у 12 горожан, проживающих в Азове, и у 11 - в Каменске-Шахтинском. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались 10 жителей Батайска. В Донецке и Гуково вирус подхватили по девять человек, а в Азовском районе - восемь.На территории Зерноградского, Морозовского, Семикаракорского, Красносулинского, Мясниковского районов и Зверево выявили по семь случаев заражения.В Аксайском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Сальском, Чертковском, Орловском, Веселовском, Зимовниковском, Кагальницком и Неклиновском районах - по шесть. Аналогичная ситуация - в Миллеровском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Обливском, Мартыновском.По пять человек подхватили вирус в Заветинском, Песчанокопском, Верхнедонском, Цимлянском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском районах. Столько же инфицированных - в Константиновском, Тацинском, Волгодонском и Каменском районах.Борьбу с вирусом начали по четыре жителя Целинского и Пролетарского районов. В Боковском, Усть-Донецком, Куйбышевском, Милютинском, Белокалитвинском, Ремонтненском районах заболели по три человека. В Дубовском заразились двое, а в Советском - один.Всего за период пандемии инфекцию подхватили 146 499 человек. Из них за последние сутки диагноз подтвердился у 567, сообщили в региональном правительстве.