На Дону в тяжёлом состоянии находятся 25 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области изменилось количество тяжёлых пациентов с коронавирусом. По состоянию на 25 мая опасение вызывает состояние 25 человек. Все они не могут самостоятельно дышать, медики подключили их к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего лечение в стационаре получают 474 пациента. Коечный фонд в области загружен почти на 18%.За весь период в донском регионе подтвердили 3 727 случаев заболевания COVID-19. Жертвами новой инфекции стали 34 человека. Большая часть их них — люди среднего и старшего возрастов. Почти все страдали хроническими заболеваниями, которые вкупе с коронавирусом привели к летальному исходу.