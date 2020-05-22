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На Дону в тяжёлом состоянии находятся 25 пациентов с коронавирусом

На Дону в тяжёлом состоянии находятся 25 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области изменилось количество тяжёлых пациентов с коронавирусом. По состоянию на 25 мая опасение вызывает состояние 25 человек. Все они не могут самостоятельно дышать, медики подключили их к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего лечение в стационаре получают 474 пациента. Коечный фонд в области загружен почти на 18%.

За весь период в донском регионе подтвердили 3 727 случаев заболевания COVID-19. Жертвами новой инфекции стали 34 человека. Большая часть их них — люди среднего и старшего возрастов. Почти все страдали хроническими заболеваниями, которые вкупе с коронавирусом привели к летальному исходу.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области пациенты на ИВЛ

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