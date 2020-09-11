На Дону к аппаратам ИВЛ подключили ещё семь пациентов

Фото: коронавирус-онлайн.рф

В Ростовской области к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключили ещё семь пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве 12 сентября.В настоящее время в больницах в тяжёлом состоянии находится 71 человек. У больных COVID-19 лёгкие поражены опасным вирусом. Из-за того что пациенты не могли самостоятельно дышать, их подключили к аппаратам ИВЛ. За последние сутки здоровье ухудшилось сразу у семи человек. За сутки до этого число тяжёлых больных увеличилось от 60 до 64.Как сообщалось ранее, за минувшие сутки коронавирус выявили ещё у 159 жителей Ростовской области. За это же время от опасного вируса скончались четыре пожилых человека. Таким образом, всего от коронавируса умерли 397 дончан.