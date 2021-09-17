За сутки COVID-19 выявили почти во всех районах Ростовской области

За сутки в Ростовской области коронавирусную инфекцию выявили почти во всех районах. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 20 сентября, инфекцию подхватили за сутки 468 жителей Ростовской области. Большинство, как всегда, в Ростове. Там вирус подхватили 193 жителя. На втором месте Аксайский район и 14 инфицированных. В Красносулинском районе выявили девять зараженных.Меньше всего заболевших, по одному человеку, только в двух районах - Дубовском и Куйбышевском.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 133830 жителей Ростовской области. Не смогли побороть инфекцию и скончались 6535 человек.