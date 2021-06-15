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За сутки коронавирус выявили в 36 городах и районах Ростовской области

За сутки коронавирус выявили в 36 городах и районах Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели 158 жителей в 36 городах и районах. Большинство случаев инфицирования (75) выявили в Ростове-на-Дону. На втором месте по количеству заболевших оказались Каменск-Шахтинский, Таганрог, а также Заветинский район. Там заразились по пять человек. Третью позицию делят Гуково и Шахты - по четыре инфицированных.

На территории Аксайского, Октябрьского, Мясниковского, Азовского, Зерноградского, Кагальницкого районов вирус подхватили по три человека. Аналогичная ситуация - в Батайске, Азове, Зверево, Донецке, Новошахтинске и Красносулинском районе.

В Багаевском, Пролетарском, Тарасовском, Каменском, Веселовском и Сальском районах заразились по два человека. Меньше всего заболевших выявили в Боковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Чертковском, Зимовниковском, Миллеровком, Тацинском, Орловском и Мартыновском районах. Там, как в Семикаракорском и городе Волгодонске, инфекцию подхватили по одному человеку.

Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 96 872 человек. Как сообщили в областном правительстве, 4 587 из них скончались от тяжелых последствий.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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