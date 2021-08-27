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На Дону за сутки коронавирус выявили в 53 муниципалитетах

На Дону за сутки коронавирус выявили в 53 муниципалитетах
В Ростовской области медики продолжают выявлять случаи заражения COVID-19. За сутки с 30 по 31 августа вирус подхватили жители 53 городов и районов. Большинство из них - ростовчане (198 человек). На втором месте по количеству новых зараженных - Аксайский район (10 заболевших).

Пациентами с COVID-19 стали по девять человек в Неклиновском и Семикаракорском районах. На территории Багаевского, Азовского, Мясниковского, Сальского, Зерноградского - по восемь. Аналогичная ситуация - в Батайске, Гуково, Новошахтинске и Таганроге.

По семь человек начали борьбу с опасной инфекцией в Егорлыкском, Морозовском, Зимовниковском районах, а также в Новочеркасске и Волгодонске. В Красносулинском, Песчанокопском, Усть-Донецком, Волгодонском, Миллеровском, Тацинском районах, городах Азове, Зверево и Каменске-Шахтинском - по шесть.

В числе новых зараженных оказались по пять жителей Константиновского, Октябрьского, Дубовского, Пролетарского, Кашарского, Обливского района и Шахт. В Мартыновском, Каменском, Цимлянском, Орловском, Матвеево-Курганском, Кагальницком - по четыре.

На территории Боковского, Ремонтненского, Целинского, Заветинского, Верхнедонского районов заболели по три человека. Вирус подхватили по два жителя Белокалитвинского, Родионово-Несветайского, Чертковского, Шолоховского, Милютинского и Тарасовского районов. Меньше всего инфицированных выявили в Куйбышевском районе. Там положительный результат теста на COVID-19 получил только один человек.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 124 411 человек. Из них 5 998 не смогли побороть опасную инфекцию, сообщили в областном правительстве.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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