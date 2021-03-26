Коронавирус подхватили еще 242 жителя Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 с начала пандемии заболели 80 357 человек. Из них 242 случая заболевания выявили за сутки с 28 по 29 марта.По информации портала стопкоронавирус.рф, на Дону в настоящее время с инфекцией борются 4 697 человек. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме, с симптомами ОРВИ. Однако у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями вирус может вызвать осложнения.К сожалению, медики не всегда могут спасти тяжело больных пациентов. За минувшие сутки от инфекции скончались 12 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 533 человек.