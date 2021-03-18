Медики вылечили от коронавируса еще 285 жителей Ростовской области

С начала пандемии коронавирус побороли 69 742 жителя Ростовской области, что составляет 89% всех заболевших. За сутки с 19 по 20 марта от COVID-19 выздоровели 285 человек.Стационарное лечение получают 1 742 пациента. Большинство инфицированных переносят инфекцию в легкой форме, с симптомами ОРВИ (температура, кашель). Однако у людей с хроническими заболеваниями болезнь протекает тяжелее. Если коронавирус поразит более 75% легких, пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции. ИВЛ снабжает кислородом 134 дончан.За минувшие сутки диагноз подтвердился у 241 человека, а общее количество инфицированных достигло 78 189. При этом 3 390 из них не смогли побороть вирус.