За сутки в Ростовской области скончался 26-летний парень и еще 19 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области от коронавируса скончался 26-летний парень. Он страдал сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция. Также за сутки с 29 по 30 марта не стало еще девяти мужчин, самому старшему из которых было 80 лет, и 10 женщин в возрасте от 49 до 88 лет. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 553 жителей региона.Число случаев заболевания коронавирусом достигло 80 597. Из них у 240 человек диагноз подтвердился за последние 24 часа. В основном болезнь протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ. Однако в некоторых случаях может привести к серьезным последствиям. Особенно опасен COVID-19 для пенсионеров старше 60 лет. Из-за ослабления иммунной системы и хронических заболеваний коронавирус наносит большой урон по здоровью и может привести к летальному исходу.