За поврежденные при атаке БПЛА авто в Ростовской области планируют выплачивать компенсации

В Ростовской области планируют ввести систему компенсаций за автомобили, пострадавшие в результате атак беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь на пресс-конференции 28 августа.

Атаки дронов наносят ущерб не только жилым зданиям, но и личным автомобилям людей в последнее время. Власти планируют рассмотреть вопрос о выплатах компенсаций за повреждения транспортных средств. По словам Юрия Слюсаря, из-за таких атак в регионе пострадало около 80 легковых машин.

Для реализации этой инициативы планируется использовать опыт Белгородской и Курской областей. Кроме того, для выплат будут привлечены внебюджетные средства.
