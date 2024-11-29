Жителям Ростовской области компенсируют ущерб от атаки дронов

Фото: Администрация Тарасовского района

На севере Ростовской области прошли подворовые обходы после атаки беспилотников. Она произошла ночью 29 ноября. В результате жителям минимум трех населенных пунктов был причинен материальный ущерб.В слободе Дячкино Тарасовского района повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба. В основном пострадало остекление. В поселке Молодежном Каменского района в двухэтажном многоквартирном доме разбиты окна в шести квартирах. Под городом Каменском-Шахтинским в хуторе Масаловка повреждена кровля нежилого частного дома.- После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты, - сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.