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Жителям Ростовской области компенсируют ущерб от атаки дронов

Жителям Ростовской области компенсируют ущерб от атаки дронов
На севере Ростовской области прошли подворовые обходы после атаки беспилотников. Она произошла ночью 29 ноября. В результате жителям минимум трех населенных пунктов был причинен материальный ущерб.

В слободе Дячкино Тарасовского района повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба. В основном пострадало остекление. В поселке Молодежном Каменского района в двухэтажном многоквартирном доме разбиты окна в шести квартирах. Под городом Каменском-Шахтинским в хуторе Масаловка повреждена кровля нежилого частного дома.

- После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты, - сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Администрация Тарасовского района
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