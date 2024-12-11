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В Таганроге в результате ракетной атаки пострадало промышленное предприятие

В Таганроге в результате ракетной атаки пострадало промышленное предприятие
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетном ударе, который произошёл ранним утром 11 декабря.

В результате атаки был нанесён ущерб промышленному объекту в Таганроге. Также на парковке произошло возгорание 14 автомобилей. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

После атаки район был взят под охрану сотрудниками правоохранительных органов. Специалисты проводят проверку территории, площадь которой примерно равна одному километру.
Фото: Дондей
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