За последнюю неделю гречка в Ростовской области подорожала на 3%





В период пандемии и угрозы карантина одним из самых популярных продуктов у жителей Ростовской области стала гречка.



Объяснения этой тенденции нет. Однако факт остаётся фактом: воспользовавшись повышенным спросом, торговые сети стали поднимать цены на эту крупу.



По официальным данным Ростовстата, только за последнюю неделю гречка подорожала на 3%. Об этом 24 марта сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

- По росту цен за неделю превалирует сахар, повышение составило 6,7%, примерно так же, как и в среднем по стране, - сообщила руководитель органа статистики. - Следующая по уровню роста – плодоовощная продукция, в большей степени - лук и, конечно, гречка. За последнюю неделю цены на крупу поднялись на 3%.



По словам координатора проекта «Народный контроль» Любови Акулович, согласно данным, полученным в ходе мониторинга, за последние две недели гречневая крупа подорожала более чем на 20%.

- Группами народного контроля тоже проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания. В среднем по области по всем муниципалитетам в сетевых магазинах и мелкой рознице отмечается рост цен на сахар от 10 до 21%, на чай – на 2-3%. Существенно выросла цена на гречку - от 20 до 24%, - добавила Любовь Акулович.



Добавим, что 24 марта министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании заверил все субъекты страны, что алтайские предприятия располагают потенциалом по увеличению объёма производства крупы и, кроме того, в Новосибирске запущен ещё один завод по производству гречки.



По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Ростовской области Натальи Багряновой, ажиотажный спрос на гречку, который наблюдался 18-19 марта, в настоящее время пошёл на спад. Есть надежда, что вместе с этим снизятся и цены на этот «вирусный» продукт.