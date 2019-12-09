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За неделю в Ростовской области подорожали гречка и лук

За неделю в Ростовской области подорожали гречка и лук
В Ростовской области за неделю выросли цены на основные продукты питания. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.

Больше всего увеличилась стоимость лука, гречки, яиц и картофеля. Гречневая крупа подорожала почти на 3%, килограмм в среднем стоит порядка 51 рубля. Цена лука выросла на 2%, теперь дончанам придётся отдать за килограмм около 23 рублей. Кило картофелся стоит более 22 рублей, десяток яиц — более 60 рублей. Так как большая часть этих продуктов является основными на новогоднем столе, в скором времени ожидается ещё больший рост их стоимости.

С прошлой недели незначительно подешевели сахар, морковь, курица, полукопченая и варено-копченая колбасы, сметана и мука.

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