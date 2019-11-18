За неделю в Ростовской области подорожали гречка и лук



В Ростовской области за прошедшую неделю изменились цены на продукты питания. Сведения о стоимости товаров опубликовали на сайте Ростовстата.



За период с 11 по 18 ноября больше всего подорожали гречка и репчатый лук. На сегодняшний день средняя цена крупы — 47,7 рублей, лука — 21 рубль за килограмм. На третьем месте по росту цен оказались яйца. Средняя стоимость одного десятка — 58,5 рублей. Также изменился ценник на рис (58,7 рублей) и яблоки (64 рубля).



Немного подешевели говядина, куры, сахар, хлеб и булочные изделия, картофель, морковь, а также капуста.