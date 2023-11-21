Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 16 тысяч человек

За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 16 тысяч человек
В Ростовской области возросло количество заболевших ОРВИ. Актуальные статистические данные 20 ноября опубликовали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Всего с 13 по 19 ноября острую респираторную вирусную инфекцию подхватили 16,6 тысячи человек. Половина из них (46%) – дети до 14 лет. В сравнении с прошлыми показателями, количество заразившихся увеличилось приблизительно на две тысячи.

В качестве профилактики простуды врачи рекомендуют соблюдать некоторые правила. К таким относятся ношение маски в местах с большим скоплением людей, тщательное мытье рук и их обработка антисептиками. Немаловажна и социальная дистанция.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.