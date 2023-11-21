За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 16 тысяч человек

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В Ростовской области возросло количество заболевших ОРВИ. Актуальные статистические данные 20 ноября опубликовали специалисты регионального Роспотребнадзора.Всего с 13 по 19 ноября острую респираторную вирусную инфекцию подхватили 16,6 тысячи человек. Половина из них (46%) – дети до 14 лет. В сравнении с прошлыми показателями, количество заразившихся увеличилось приблизительно на две тысячи.В качестве профилактики простуды врачи рекомендуют соблюдать некоторые правила. К таким относятся ношение маски в местах с большим скоплением людей, тщательное мытье рук и их обработка антисептиками. Немаловажна и социальная дистанция.