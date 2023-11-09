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За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 15 тысяч человек

За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 15 тысяч человек
В Ростовской области продолжает расти количество заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. Актуальные данные опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

За неделю с 30 октября ОРВИ заразились 15,4 тысячи человек. Возможно, причиной роста заболевших в регионе стали каникулы у школьников и трехдневные выходные из-за Дня народного единства. При этом, по данным специалистов, показатель заболеваемости ниже на 8% уровня эпидемического порога.

В большинстве случаев ОРВИ передается воздушно-капельным путем. Для профилактики рекомендуется носить маски в общественных местах. Врачи также советуют держать социальную дистанцию и соблюдать правила личной гигиены. Чтобы укрепить иммунную систему, стоит пить витамины.
Фото: Ростов ру.
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