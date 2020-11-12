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За неделю в Ростове-на-Дону зафиксировали 235 нарушителей «масочного» режима

За неделю в Ростове-на-Дону зафиксировали 235 нарушителей «масочного» режима
В Ростове продолжают проводить проверки на транспорте по выявлению нарушителей «масочного» режима. О результате мониторинга за прошедшую неделю сообщили в администрации донской столицы.

Правоохранители за семь дней провели осмотр 7 058 транспортных средств. В автобусах они выявили 235 человек, которые не соблюдают санитарные меры. Из них лицевые средства защиты не надевали 11 водителей и 224 пассажира.

Отмечается, что всего с начала последнего месяца осени было проверено 12 тысяч трамваев, троллейбусов и автобусов. Кроме того, 3 332 транспортных средства проинспектировали автотранспортные компании, которые вынесли дисциплинарные взыскания 46 водителям.

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