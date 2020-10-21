В Ростове за сутки из автобусов высадили 56 человек без масок

В донской столице 56 человек высадили из автобусов за несоблюдение «масочного» режима. Об этом 23 октября сообщили в администрации города.В Ростове-на-Дону мониторинговые группы продолжают проводить проверки по соблюдению «масочного» режима в общественном транспорте.В четверг, 22 октября, правоохранители проинспектировали 688 транспортных средств. Рейды проводили на самых оживленных транспортных узлах.В ходе проверки была приостановлена работа 164 автобусов, а также высажены 56 человек. Мониторинговая группа составила 35 административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Среди нарушителей оказались 28 пассажиров, четыре водителя, два должностных лица. Всем им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также в числе не носивших маски людей оказалось и одно юридическое лицо - для него предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.Всего в октябре правоохранители проинспектировали 15 972 транспортных средства и составили 535 протоколов.