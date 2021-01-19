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Ростовчане пожаловались на сугробы возле остановок общественного транспорта

Ростовчане пожаловались на сугробы возле остановок общественного транспорта
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на кучи снега у остановок общественного транспорта. После сильного снегопада практически во всех местах высадки пассажиров появились огромные сугробы. Из-за этого люди, выходя из автобусов и трамваев, попадали прямо в кучи снега. Снегопад обрушился на донскую столицу еще несколько дней назад. Однако огромные сугробы, почерневшие от выхлопных газов, так и остались неубранными.

- Сегодня бабушка лет 80 выходила из трамвая прямо в сугроб, который ей по колено, - возмущаются жители города. - Ладно, ещё молодежь перепрыгнет, а пожилым людям очень тяжело.

Стоит отметить, что подобная ситуация с неубранным у остановок снегом встречается не только в центре города, но и на периферии. Горожане винят коммунальщиков, которые не справляются со своей работой. На конец недели прогнозируют потепление. Вероятно, весь снег так и останется лежать, пока не растает.

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