Ростовчане пожаловались на сугробы возле остановок общественного транспорта

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на кучи снега у остановок общественного транспорта. После сильного снегопада практически во всех местах высадки пассажиров появились огромные сугробы. Из-за этого люди, выходя из автобусов и трамваев, попадали прямо в кучи снега. Снегопад обрушился на донскую столицу еще несколько дней назад. Однако огромные сугробы, почерневшие от выхлопных газов, так и остались неубранными.- Сегодня бабушка лет 80 выходила из трамвая прямо в сугроб, который ей по колено, - возмущаются жители города. - Ладно, ещё молодежь перепрыгнет, а пожилым людям очень тяжело.Стоит отметить, что подобная ситуация с неубранным у остановок снегом встречается не только в центре города, но и на периферии. Горожане винят коммунальщиков, которые не справляются со своей работой. На конец недели прогнозируют потепление. Вероятно, весь снег так и останется лежать, пока не растает.