Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчане пожаловались на лихачей-водителей общественного транспорта

Ростовчане пожаловались на лихачей-водителей общественного транспорта
Жители донской столицы пожаловались на неаккуратную быструю езду водителей общественного транспорта. В частности, шоферов маршрутов №№ 85, 85А и 40. По словам пассажиров, водители лихачат на протяжении всей поездки. Ехать стоя невозможно, так как запросто можно упасть от резкого разгона или торможения.

- Водители словно соревнуются между собой, кто быстрее доедет до следующей остановки, - рассказывают пассажиры. - А в салоне находятся немало детей и пожилых дончан, для которых такие поездки особенно опасны.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.