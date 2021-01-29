Ростовчане пожаловались на лихачей-водителей общественного транспорта

Жители донской столицы пожаловались на неаккуратную быструю езду водителей общественного транспорта. В частности, шоферов маршрутов №№ 85, 85А и 40. По словам пассажиров, водители лихачат на протяжении всей поездки. Ехать стоя невозможно, так как запросто можно упасть от резкого разгона или торможения.- Водители словно соревнуются между собой, кто быстрее доедет до следующей остановки, - рассказывают пассажиры. - А в салоне находятся немало детей и пожилых дончан, для которых такие поездки особенно опасны.