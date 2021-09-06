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За неделю от укусов клещей в Ростовской области пострадали 18 детей

За неделю от укусов клещей в Ростовской области пострадали 18 детей
В Ростовской области за неделю от укусов клещей пострадали 30 человек. Такие данные представил Роспотребнадзор по состоянию на 8 сентября.

Всего в регионе за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 4 908 человек, из них 1 745 – дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с прошлой неделей, количество укушенных увеличилось на 30, из которых 18 - дети.

Еще 16 человек заразились Крымской геморрагической лихорадкой. По два случая зарегистрировано в Обливском, Заветинском, Сальском, Пролетарском, Зимовниковском районах, по одному - в Мартыновском, Семикаракорском, Азовском, Дубовском, Целинском, Белокалитвинском районах. Еще пять пять человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ): трое - в Ростове-на-Дону, один - в Каменске-Шахтинском и еще один - в Орловском районе.

Напомним, что лучшая профилактика инфекций - предотвращение присасывания паразитов. В случае, если клещ все-таки попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу.

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