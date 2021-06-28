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За неделю от укусов клещей заболели 12 жителей Ростовской области

За неделю от укусов клещей заболели 12 жителей Ростовской области
В Ростовской области сезон клещей - в самом разгаре. За неделю с 22 по 29 июня от укусов этих членистоногих заболели 12 дончан.

Медики выявили девять случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой. По два - в Обливском и Заветинском районах, по одному - в Сальском, Мартыновском, Пролетарском, Зимовниковском и Семикаракорском. Крымская лихорадка поражает сразу несколько систем организма. Болезнь сопровождается повышенной температурой, головокружениями, учащенным сердцебиением, ломотой в теле. У пациентов могут открыться кровотечения из-за поражения сердечно-сосудистой системы. Около 30% заболевших Крымской геморрагической лихорадкой не могут побороть инфекцию.

По одному жителю в Орловском районе, а также в Ростове и Каменске-Шахтинском пострадали от укусов иксодовых (лесных) клещей. Они являются переносчиками огромного количества заболеваний. В их числе - болезнь Лайма, одна из самых распространенных. Обычно побороть вирус можно с помощью антибиотиков. Но если заболевание диагностировать слишком поздно, исход будет летальный.

Всего от укусов клещей за неделю пострадали 3 747 человек. Из них 1 308 – дети в возрасте до 14 лет. Каждую неделю эти показатели увеличиваются. В начале июня они были в два раза меньше.

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