За неделю еще 38 жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

За пять дней в Ростовской области еще 38 человек пострадали от укусов клещей, в том числе восемь детей. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре 1 сентября.С начала августа, меньше чем за месяц, число пострадавших от укусов увеличилось на 221 жителя Дона. Всего с укусами клещей обратились 4 878 человек. Среди них - 1 727 детей в возрасте до 14 лет.По состоянию на 31 августа в Ростовской области зарегистрировано 16 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Заболевание протекает в тяжелой форме, сопровождается лихорадкой, кровоизлиянием в кожу или внутренние органы и может привести к смерти. Его главными переносчиками являются клещи.Медики сообщают, что лучшая профилактика инфекций - предотвращение присасывания паразитов. В случае, если клещ все-таки попал на кожу, эксперты рекомендуют сразу же обращаться в больницу.