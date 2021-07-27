В Ростовской области от укусов клещей заболели жители 18 муниципалитетов

В Ростовской области растет число заболевших от укусов клещей. По данным на 29 июля, болезнь подхватили жители 18 муниципалитетов, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Специалисты выявили 13 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). По два - в Заветинском, Пролетарском, Сальском, Обливском районах. В Мартыновском, Зимовниковском, Азовском, Дубовском, Белокалитвинском, Целинском, Семикаракорском - по одному. Эта болезнь сопровождается повышенной температурой, головокружениями, учащенным сердцебиением, ломотой в теле. У пациентов могут открыться кровотечения из-за поражения сердечно-сосудистой системы. Порядка 30% пациентов с Крымской геморрагической лихорадкой не могут побороть инфекцию.Еще пять человек подхватили болезнь Лайма. Трое из них - жители Ростова-на-Дону. В Орловском районе и Каменске-Шахтинском выявили по одному случаю заражения. Как правило, побороть вирус можно с помощью антибиотиков. Но если заболевание диагностировать слишком поздно, исход будет летальным.Всего от укусов клещей пострадали 4 619 человек, среди которых 1 598 - дети младше 14 лет.