За неделю до 8 Марта ростовский астролог составил календарь красоты для девушек



Фото: Wday.ru

Астролог из Ростова составил календарь красоты для девушек. Ольга Шумилина рассказала, как встретить 8 Марта так, чтобы покорить окружающих.



В праздничную неделю с 2 по 8 марта будет растущая Луна. Ретроградный Меркурий продолжит своё влияние, поэтому, чтобы избежать проблем с внешностью, лучше обратиться к уже проверенным мастерам.



2 и 3 марта

Можно:



● Стричься. Новая причёска получится воздушной.

● Проводить уходовые процедуры для лица, увлажняющие и витаминные маски.

● Массаж для восстановления и укрепления организма. Это поможет не только восстановиться физически после болезней и травм, но и расслабиться, привести себя в тонус.

● Сходить на коррекцию и окрашивание ресниц и бровей.

● Сделать массаж рефлекторных зон кистей, а также массаж и укрепление ногтей.

● Кожа рук и ногти в эти дни требуют повышенного внимания, однако обойдитесь без каких-либо сложных процедур. Полезно делать ванночки для смягчения кожи, лёгкие пилинги.

● Удалить нежелательные волосы на лице и теле.



Нельзя:

● Давать слишком большую нагрузку на руки и плечи при занятиях спортом.

● Делать маникюр и педикюр, наращивать, подрезать, подпиливать ногти.

● Удалять нежелательные волосы на руках и в подмышечной зоне. В эти дни увеличится болевой порог и снизится скорость восстановления кожи.



4 , 5 и 6 марта до 14.00

Можно:

● Делать питательные маски для лица и тела на основе кисломолочных продуктов (кефира, простокваши, ряженки, творога).

● Посетить стоматолога. Лечить, удалять и вставлять зубы, протезы.

● Начать лечить болезни обмена веществ (подагру), проводить профилактические процедуры.

● Делать упражнения для улучшения внешнего вида груди, в частности для дряблой и маленькой груди. Полезен массаж этой области с помощью струи воды, который можно делать самостоятельно в душе. В эти дни упражнения и массаж будут особенно эффективны, их можно делать также для поддержания формы.



Нельзя:

● Делать химический пилинг, так как все химические препараты могут повредить кожу.

● Удалять нежелательные волосы при помощи кремов.

● Делать маникюр, педикюр из-за плохого просыхания лака. Если всё-таки соберётесь, то помните, что вы потратите больше времени на сушку лака.

● Стричься. Волосы перестанут слушаться, их будет сложно уложить и удержать в нужной форме вне зависимости от количества и качества использованного фиксатора.

● Окрашивать волосы, делать химическую завивку, существует опасность сжечь волосы.



6 марта после 14.00, 7 и 8 марта до 14.00

Можно:

● Стричься. Волосы станут расти быстрее, будут здоровыми и крепкими. В эти дни нужно стричь кончики, даже если вы хотите иметь длинные волосы. Новые волосы будут отрастать гораздо быстрее, а кончики не будут успевать сечься.

● Окрашивать волосы, особенно в яркие цвета, которые долго будут оставаться насыщенными. Это в первую очередь относится к натуральным красителям.

● Наращивать волосы и ресницы.

● Делать коррекцию бровей.

● Окрашивать брови и ресницы хной.

● Делать маникюр и педикюр.

● Удалять нежелательные волосы на лице и теле.



Нельзя:

● Удалять нежелательные волосы в области бикини, ног, подмышек, так как после этого они начнут расти особенно быстро.

● Посещать солярий и загорать без солнцезащитных средств.

● Удалять расширенные капилляры.

● Прокалывать уши.

● Отбеливать веснушки.

● Удалять новообразования (родинки, папилломы, бородавки и так далее).

● Делать глубокую чистку лица.



8 марта после 14.00

Можно:

● Делать коррекцию и окрашивание бровей.

● Окрашивать, наращивать и ламинировать ресницы.

● Завивать и выпрямлять волосы.

● Окрашивать, мелировать, колорировать волосы. Причёска получится аккуратной, краска ляжет идеально.

● Стричься и делать укладку, накручивать волосы на бигуди. Рекомендуется стричь кончики волос тем, кто мечтает о длинных волосах.

● Делать маски для волос, особенно питающие и укрепляющие.

● Делать ванны, проводить ароматерапию, устроить сеансы.

● Пойти на расслабляющий массаж ног, стоп, лодыжек.

● Решиться на контрастные обливания бёдер. Они приведут мышцы и кожу в тонус, помогут бороться с целлюлитом.

● Обрезать вросшие ногти на ногах.



Нельзя:

Удалять нежелательные волосы в области ног, подмышек или бикини. Волосы очень быстро вырастут вновь.