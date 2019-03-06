Астролог в преддверии 8 Марта составил календарь красоты для ростовчанок



Ростовский астролог Анна Давыдова в преддверии Международного женского дня составила календарь красоты для девушек.



По утверждению астролога, чтобы эффект от процедур был максимальным, их нужно делать в определённое время. Анна написала календарь красоты на очередной лунный месяц, с 6 марта до 5 апреля 2019 года.

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Итак, на растущей Луне с 6 по 21 марта волосы лучше будут расти после стрижки. А на убывающей Луне, с 21 марта по 5 апреля, независимо от руки мастера, волосы как будто остановятся в росте. Может, кому и этот эффект подходит.



Красивые стрижки получатся 10-12 марта, особенно 17-18, 21-22 марта.

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Если нужны стрижки с чёткой формой, то записываемся к парикмахеру 15-16 марта. В эти же даты я бы рекомендовала сделать очистительные процедуры, как для кишечника, так и для тела, лица, баня со скрабом -идеальный вариант.

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10-12 марта хорошо покупать красивые, качественные и добротные вещи типа верхней одежды, зимней обуви, дорогих праздничных нарядов для долгого использования.



Рекомендованное время для занятий спортом, сексуальной активности, так как в это время много агрессивной энергии, и её хорошо в мирное русло направить, - 23-24, 30, 31 марта, 1 апреля.



На маникюр хорошо записываться или в любую пятницу, или 27-29 марта.

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Для депиляции из-за замедления роста волос подойдёт убывающая Луна с 21 марта по 5 апреля.

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Дни убывающей Луны с 21 марта по 5 апреля идеальны для снижения веса. Жидкости в организме убывают, действия для снижения веса принесут двойной результат.

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Периоды Луны без курса могут экстравагантно повлиять на результат по уходу за внешностью.

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Вот таблица таких периодов в лунном месяце, когда я бы не советовала заниматься ответственными уходовыми, бьюти-процедурами (стрижки, визаж), покупкой одежды:

5.03.2019, 11:05 - 5.03.2019, 11:11

7.03.2019, 22:08 - 7.03.2019, 23:27

9.03.2019, 20:14 - 10.03.2019, 10:10

12.03.2019, 12:31 - 12.03.2019, 18:48

14.03.2019, 15:30 - 15.03.2019, 0:49

16.03.2019, 21:03 - 17.03.2019, 3:57

18.03.2019, 18:19 - 19.03.2019, 4:41

20.03.2019, 18:22 - 21.03.2019, 4:28

22.03.2019, 21:10 - 23.03.2019, 5:16

25.03.2019, 5:24 - 25.03.2019, 9:06

27.03.2019, 5:37 - 27.03.2019, 17:07

30.03.2019, 3:05 - 30.03.2019, 4:46

1.04.2019, 6:02 - 1.04.2019, 17:48

3.04.2019, 18:36 - 4.04.2019, 5:56

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Будьте красивыми и счастливыми!