Ростовский астролог рассказала, в какие дни лучше сделать стрижки, маникюр и отправиться по магазинам



Астролог из Ростова-на-Дону составила календарь красоты на ближайший лунный месяц. Анна Давыдова рассказала, когда лучше сходить к парикмахеру и отправиться по магазинам.

До 19 мая Луна будет расти – так что если вы хотите, чтобы волосы быстрее вернулись к прежнему виде после стрижки, идите к парикмахеру именно в этот период. А вот с 19 мая по 3 июня, не зависимо от руки мастера, волосы будто остановятся в росте. В это же время советуют сделать депиляцию. Лучшие стрижки получатся с 16:15 10 мая до 15:24 12 мая, а также 15,16, 31 мая и 1 июня.



Если вам хочется стрижку чёткой формы, то запишитесь к мастеру 13 или 14 мая. В эти же дни Анна Давыдова рекомендует провести очистительные процедуры для кишечника, тела и лица. Хорошим решением будет сходить в баню и сделать скраб.



Если у вас в планах отправиться на шопинг, то отправляйтесь по магазинам 31 мая и 1 июня. Вы сможете купить красивые, качественные и добротные вещи.



В душе и теле скопится агрессивная энергия, так что постарайтесь направить её в мирное русло. Четыре дня – 17,18, 29 и 30 мая – займитесь спортом и проявите сексуальную активность.



Астролог рекомендует записаться на маникюр в любую пятницу или же 21 и 22 мая.



В Дни убывающей Луны хорошо принять меры к снижению веса. Жидкости в организме будут убывать, так что любые действия принесут двойной результат.



В мае будет несколько периодов Луны без курса – такое время, когда земной спутник не взаимодействует ни с одним небесным телом. В такие дни лучше не стричься, не делать бьюти-процедуры и не покупать одежду. Такие периоды будут 10 мая до 16:14, 12 мая с 15:24 до 19:22 и 14 мая с 20:19 до 21:51.



Также астролог не рекомендует менять внешность 16 мая с 12:37 до полуночи, с 20 часов 10 мая и до 11 часов 21 мая. Поход в салон красоты может расстроить вас в период с 7 утра до 20:49 23 мая и с 15:51 25 мая до 9 часов 26 мая. Воздержитесь от «процедур красоты» 28 мая с 7:21 до 21:32 и с 18:08 30 мая до 7:43 31 мая.