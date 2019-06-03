Астролог из Ростова назвала лучшие дни для ухода за своей внешностью



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Ростовский астролог рассказал, когда в новом лунном месяце лучше заняться своим внешним видом. Анна Давыдова составила календарь красоты, чтобы дончанки знали, когда стоит пойти по магазинам, а когда — навестить парикмахера.



Если вы хотите, чтобы волосы после стрижки скорее отросли, то запишитесь в салон красоты с 3 по 17 июня — это период растущей Луны. С 17 июня по 2 июля же, независимо от руки мастера, волосы будто остановятся в росте. В это же время из-за медленного роста волос рекомендуется сделать депиляцию.



Самые красивые причёски получатся 5, 9, 10, 24, 25 июня, а также 1 и 2 июля.



Если вы стремитесь сделать стрижку чёткой формы, то сходите к парикмахеру с 6 по 8 июня. В эти же три дня астролог рекомендует провести очистительные процедуры. Стоит сходить в баню, сделать скраб для тела и лица, съесть что-нибудь полезное для кишечника.



Если вы планируете отправиться по магазинам, то лучше это сделать 24 и 25 июня. В указанные дни вы сможете купить красивые и качественные вещи.



Агрессивная энергия скопится 11, 12, 21 и 22 июня. Её стоит направить в мирное русло, поэтому займитесь спортом и проявите сексуальную активность.



Девушкам, которые следят за своими ногтями, нужно сходить к мастеру 15 и 16 июня или в любую пятницу месяца.



В период убывающей Луны с 17 июня по 2 июля займитесь снижением веса. В это время убывают жидкости в организме, так что упражнения для похудения принесут двойной результат.



Есть определённые периоды, когда Луна будет находиться в положении «без курса» - значит, она не будет взаимодействовать с другими небесными телами. Такое в это время результаты по уходу за внешностью могут быть неожиданными, как в хорошем, так и плохом смысле. Анна Давыдова не советует заниматься бьюти процедурами 4 июня с 18:42 по 19:17, а также 6 июня с 17:10 по 22:16. Не нужно записываться в салон в период 10 июня с 15 часов и до конца дня, а также после 12 июня после 18:15 и до полудня 15 июня.

Походы к мастеру могут вас неприятно удивить 17 июня с 11:30 до 19:13, а также 19 июня с 14:19. Не стоит ничего менять в своей внешности сутки с 17 часов 21 июня по 17 часов 22 июня, а также 27 июня с 10:50 по 16:30.