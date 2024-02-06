За неделю более 21 тысячи жителей Ростовской области заболели ОРВИ

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области увеличилось количество заболевших ОРВИ. По данным на 5 февраля, за неделю в регионе зафиксировали около 21,7 тысячи случаев заболевания.По информации донского Роспотребнадзора, больше половины пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией — дети младше 14 лет. Общий уровень заболеваемости увеличился на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей (23-29 января). Тогда ОРВИ подхватили 20,5 тысячи человек, проживающих на территории Ростовской области.Ранее стало известно об увеличении числа пациентов с корью. В январе число зараженных достигло 200 человек. Около половины из этих случаев выявили в Ростове. Следующие по количеству — Новочеркасск, затем Батайск, Таганрог и Аксайский район. Единичные случаи также зарегистрированы в Шахтах и Октябрьском районе.В связи с ростом заболеваемости корью в Областной детской клинической больнице пришлось ввести карантин почти на месяц, до 22 февраля.