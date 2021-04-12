В Ростове-на-Дону за неделю ОРВИ заразились около 4,5 тысячи жителей

В Ростове-на-Дону с 5 по 11 апреля специалисты зарегистрировали 4 469 случаев заражения ОРВИ. Данные появились на сайте Роспотребнадзора 13 апреля.На каждые десять тысяч жителей донской столицы около 39 человек оказались заболевшими острой респираторной вирусной инфекцией. Этот показатель считается в пределах нормы, он ниже эпидемиологического порога на 1,5%. Однако количество заболевших среди молодёжи превысило толерантные уровни на 43,2%.Всего в Ростовской области выявили 12 374 пациента с ОРВИ. Результаты оказались ниже эпидпорога на 34,7% и сохранились в пределах допустимого среди всех возрастных групп населения.По сравнению с прошлой неделей, увеличилась частота госпитализации заражённых. За минувшие семь дней в больницы попал 141 человек, ранее в медпомощи и лечении в стационарах нуждались 137 пациентов.