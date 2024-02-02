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За месяц в Ростовской области 200 человек заболели корью

За месяц в Ростовской области 200 человек заболели корью
За месяц в Ростовской области 200 человек заболели корью. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.

Ситуация по заболеваемости корью остается напряженной. Случаи диагностировали как среди местных, так завезенные на территорию области из других регионов или из-за рубежа.

Примерно половина заболевших в Ростове. Следующие по количеству Новочеркасск, затем Батайск, Таганрог и Аксайский район.

Единичные случаи также зарегистрированы в Шахтах и Октябрьском районе.

Фото: Ростов ру
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