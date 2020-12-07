В Ростовской области почти на 45% превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ

В Ростовской области более чем на 40% превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга специалистов Роспотребнадзора.За неделю в регионе зарегистрировано более 19,5 тысячи случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией. Этот показатель выше эпидемического порога на 43,3%. Больше всего заболевших в возрастной категории старше 15 лет. Число госпитализированных с сезонными заболеваниями также выросло по сравнению с прошлой неделей - на 23%.В Ростове-на-Дону выявили 6,5 тысячи заболевших ОРВИ, что выше эпидемического порога на 23,3%. В донской столице также чаще болеют граждане от 15 лет. При этом ни одно учебное заведение донской столицы из-за ОРВИ не было закрыто на карантин.Рост случаев заражения острой респираторной инфекцией сотрудник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская связала с активной циркуляцией коронавируса. В связи с постоянно ухудшающейся ситуацией по COVID, а также наступлением холодов количество заболевших ОРВИ становится еще больше.Чтобы обезопасить себя от инфекционных заболеваний, нужно носить маску в общественных местах, тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Необходимо также помнить о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.