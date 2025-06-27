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За 5,4 млн на торги выставили фуры инженерной компании из Ростовской области

За 5,4 млн на торги выставили фуры инженерной компании из Ростовской области

В Ростовской области объявлены торги по продаже грузовых автомобилей, принадлежащих обанкротившейся инженерной фирме. Соответствующее объявление размещено на специализированном портале, содержащем информацию о банкротствах.

На аукцион выставлены три тягача MAN TGX 18.400 4х2BLS. Начальная суммарная цена всех лотов определена в размере 5,4 миллиона рублей.

Период приема заявок на участие в торгах – с 30 июня по 4 августа. Результаты аукциона будут объявлены на следующий день после завершения приема заявок.

ООО «СТРОЙНЕФТЕГАЗ», зарегистрированное в Дубовском районе Ростовской области в июле 2011 года, специализировалось на строительстве инженерных сетей, включая водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. В июне 2020 года компания была признана банкротом из-за накопившихся долгов.
Фото: Нейросеть
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