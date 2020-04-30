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Вывозным рейсом из Израиля домой доставят 17 жителей Ростовской области

Вывозным рейсом из Израиля домой доставят 17 жителей Ростовской области
В Ростовскую область из Израиля вернутся 17 местных жителей. Самолёт 7 мая доставит на родину тех россиян, которые не смогли вернуться из-за закрытия границ.

Лайнер вылетит из Тель-Авива, сделает остановку в Ростове-на-Дону, а затем отправится в Екатеринбург. На борту будут жители 14 регионов страны, включая 17 дончан. Среди них — 13 ростовчан, 3 таганрожца и 1 человек из Донецка. Уже в самолёте все пассажиры пройдут обследование на симптомы коронавируса. Тех, у кого будет плохое самочувствие, отправят в обсерватор. Остальных поместят на обязательную самоизоляцию. Каждому сделают тест на COVID-19.

Напомним, недавно в донской регион привезли туристов из Таиланда. У шести из них подтвердили коронавирус.

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