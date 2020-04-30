Вернувшиеся в Ростовскую область из Таиланда направлены на обязательную самоизоляцию

Три человека, которые вернулись из Таиланда в Ростовскую область, направлены на обязательную самоизоляцию домой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Самолет SVR3645 маршрутом Пхукет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург прибыл в донскую столицу утром 3 мая. На борту находились 24 человека, среди которых по трое – жители Ростовской и Волгоградской областей, двое – Воронежской области и 15 граждан из Краснодарского края. Почти все были направлены на самоизоляцию по месту жительства.Отмечается, что только один гражданин из Липецкой области помещен в обсерватор.