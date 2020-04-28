Около сотни дончан вернутся домой вывозным рейсом из Таиланда
Стало известно, сколько жителей Ростовской области попадут на вывозной рейс из Таиланда. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бондарев.
Как ранее сообщал Rostov.ru, 3 мая из Пхукета вывезут российских туристов. На самолёт смогут попасть жители Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского, Ставропольского и Краснодарского краёв, Удмуртской и Карачаево-Черкесской Республик, Республик Адыгея и Калмыкия, Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской и Ростовской областей. В общей сложности из Таиланда заберут около 220 человек, 100 из них — жители донского региона. Самолёт сделает остановку в ростовском Платове. Здесь высадят жителей ближайших регионов. Остальные отправятся в Уфу. Всех пассажиров доставят по домам и поместят на самоизоляцию. Если кто-то будет чувствовать себя плохо, или у него будут наблюдаться симптомы ОРВИ, его отправят в обсерватор. Каждого обследуют на коронавирус.
Напомним, в этот же день вывезут донских туристов из Еревана. Их доставят в Сочи, а затем — на автобусах в Ростовскую область.