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В ростовский Платов из Узбекистана прибыли более 40 россиян

В ростовский Платов из Узбекистана прибыли более 40 россиян
В ростовский Платов прибыл рейс Ташкент – Ростов-на-Дону. Самолет прилетел 16 мая, сообщает онлайн-табло аэропорта.

По данным посольства России в Узбекистане, на родину прибыли 46 россиян. Среди них - жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской республики, Дагестана и Крыма.

Напомним, 16 мая из Платова вылетел самолет маршрутом Ростов – Ташкент. В салоне находились 260 граждан Узбекистана, желающих вернуться домой.

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