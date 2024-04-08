Фото: СКА "РОстов" соцсети

Вратарь ФК СКА «Ростов» перешел в аренду в ФК «Козлы». Информация стала известно их социальных сетей клуба 8 апреля.Голкипер Егор Гусев будет временно выступать за московскую команду «Козлы» до конца пятого сезона МФЛ, то есть до июля 2024 года. Такое решение было принято совместно 21-летним игроком, руководством клуба и тренерским штабом.Вратарь СКА «Ростов» присоединился к команде 5 марта 2024 года. До этого он выступал за московский «Сахалинец».