Вратарь ХК «Ростов» Илья Горбунов стал лучшим игроком выездной серии

Фото: ХК Ростов.

Болельщики выбрали лучшего игрока ХК «Ростов» выездной серии. Им стал вратарь Илья Горбунов. Информацию об этом «красно-белые» опубликовали на своей странице в соцсетях.Фанатам предлагали на выбор семь игроков по итогам матчей с 23 по 29 января. В топ-3 попали Илья Горбунов (51% голосов), защитник Алексей Аверьянов (42%) и нападающий Евгений Каменский (16%). За четыре гостевых матча голкипер отразил 93% бросков и не пропустил гол в игре против «Молота» из Перми. Аверьянов отличился, сделав шесть блокированных бросков, а Каменский — забив шайбу и сделав одну голевую передачу.Илья Горбунов начал заниматься хоккеем в Челябинске. Карьеру на молодежном уровне он начал в местном ХК «Белые Медведи». На взрослом стал выступать в составе «Челмета». Покинул команду по ходу сезона-2021/2022, уйдя в ЦСК ВВС, а следующие полтора года защищал цвета ХК «Тамбов». Вратарь перешел в «Ростов» в конце ноября 2023 года.