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Вратарь ХК «Ростов» Илья Горбунов стал лучшим игроком выездной серии

Вратарь ХК «Ростов» Илья Горбунов стал лучшим игроком выездной серии
Болельщики выбрали лучшего игрока ХК «Ростов» выездной серии. Им стал вратарь Илья Горбунов. Информацию об этом «красно-белые» опубликовали на своей странице в соцсетях.

Фанатам предлагали на выбор семь игроков по итогам матчей с 23 по 29 января. В топ-3 попали Илья Горбунов (51% голосов), защитник Алексей Аверьянов (42%) и нападающий Евгений Каменский (16%). За четыре гостевых матча голкипер отразил 93% бросков и не пропустил гол в игре против «Молота» из Перми. Аверьянов отличился, сделав шесть блокированных бросков, а Каменский — забив шайбу и сделав одну голевую передачу.

Илья Горбунов начал заниматься хоккеем в Челябинске. Карьеру на молодежном уровне он начал в местном ХК «Белые Медведи». На взрослом стал выступать в составе «Челмета». Покинул команду по ходу сезона-2021/2022, уйдя в ЦСК ВВС, а следующие полтора года защищал цвета ХК «Тамбов». Вратарь перешел в «Ростов» в конце ноября 2023 года.
Фото: ХК Ростов.
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