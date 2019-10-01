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Ростовские врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при ДТП с внедорожником

Ростовские врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при ДТП с внедорожником
Девочка попала в больницу после ДТП с внедорожником в Ростовской области. Несчастный случай произошёл в селе Чалтырь Мясниковского района днём 2 октября.

По улице Урожайной ехал 48-летний мужчина за рулём «Рено Каптюр». Неожиданно в этот миг на дорогу выскочила десятилетняя девочка. Она пыталась перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водитель вовремя не заметил школьницу, не успел свернуть и в итоге сбил её.

Пострадавшая была доставлена в больницу. По информации DonDay.ru, четвероклассница получила серьёзные травмы. Врачи диагностировали у неё тупую травму живота и перелом основания черепа.

Медики сначала доставили её в местное медучреждение, а затем перевели в детскую областную больницу Ростова. Она находится в тяжёлом состоянии.

По данному факту правоохранители начали проверку.

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