Ростовские врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при ДТП с внедорожником



Девочка попала в больницу после ДТП с внедорожником в Ростовской области. Несчастный случай произошёл в селе Чалтырь Мясниковского района днём 2 октября.



По улице Урожайной ехал 48-летний мужчина за рулём «Рено Каптюр». Неожиданно в этот миг на дорогу выскочила десятилетняя девочка. Она пыталась перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водитель вовремя не заметил школьницу, не успел свернуть и в итоге сбил её.



Пострадавшая была доставлена в больницу. По информации DonDay.ru, четвероклассница получила серьёзные травмы. Врачи диагностировали у неё тупую травму живота и перелом основания черепа.



Медики сначала доставили её в местное медучреждение, а затем перевели в детскую областную больницу Ростова. Она находится в тяжёлом состоянии.



По данному факту правоохранители начали проверку.