Ростовского военкома осудили на девять лет «строгача» за получение взяток

Бывшего ростовского военного комиссара Пролетарского и Первомайского районов Дмитрия Белоцерковца осудили на 9 лет строгого режима за взятки.Суд установил, что Дмитрий Белоцерковец помогал призывникам «откосить» от армии по состоянию здоровья. Он получил от двух человек 200 и 145 тысяч рублей.Дмитрий Белоцерковцев был признан виновным в получении взятки в значительном и особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима. Также Дмитрий Белоцерковец обязан заплатить 3 млн рублей штрафа. Помимо прочих наказаний, бывшему военкому запрещено занимать занимать должности в органах власти и учреждениях шесть лет.