Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовского военкома осудили на девять лет «строгача» за получение взяток

Бывшего ростовского военного комиссара Пролетарского и Первомайского районов Дмитрия Белоцерковца осудили на 9 лет строгого режима за взятки.

Суд установил, что Дмитрий Белоцерковец помогал призывникам «откосить» от армии по состоянию здоровья. Он получил от двух человек 200 и 145 тысяч рублей.

Дмитрий Белоцерковцев был признан виновным в получении взятки в значительном и особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима. Также Дмитрий Белоцерковец обязан заплатить 3 млн рублей штрафа. Помимо прочих наказаний, бывшему военкому запрещено занимать занимать должности в органах власти и учреждениях шесть лет.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика