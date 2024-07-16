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В Шахтах 17-летний парень погиб в жестком ДТП

В Шахтах 17-летний парень погиб в жестком ДТП
В Ростовской области 17-летний парень погиб в страшной аварии. ДТП случилось поздним вечером 15 июля.

Около 23:00 компания молодых людей каталась на машине. За рулем «Дэу Нексии» был 18-летний парень. На улице Открытой он не справился с управлением. Возле дома № 15 легковушка на скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево. Удар пришелся на правую часть авто. Он был настолько сильным, что металлический корпус выгнулся вовнутрь.

— В результате ДТП 17-летний пассажир погиб, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Второй пассажир, 19-летняя девушка, с травмами доставлена в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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