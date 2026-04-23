Массовое ДТП парализовало движение на Новочеркасском шоссе под Ростовом

На Новочеркасском шоссе в районе Аксая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По информации от очевидцев, в направлении Новочеркасска столкнулись большегрузный автомобиль и несколько легковых машин.

В результате столкновения фура пробила дорожное ограждение и частично оказалась в кювете. Инцидент привел к образованию значительной пробки. По оценкам, длина затора достигла шести километров. Пробка растянулась от проспекта Шолохова в Ростове-на-Дону до Большелоговского сельского поселения.

Движение в сторону Новочеркасска существенно затруднено. На месте аварии работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.
Фото: Соцсети
